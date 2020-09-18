"إي فاينانس" توقع اتفاقية جديدة لتعزيز الحوكمة

وقع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"،اتفاقية تعاون مع مكتب جرانت ثورنتون - محمد هلال الرائد في مجال التدقيقوالاستشارات في مصر، بهدف تعزيز وتطويرمبادئ الحوكمة في الشركة، بما يضمن أعلى معايير الإدارة والكفاءة الاقتصادية والنزاهة والشفافية.

حضر توقيع الاتفاقية عن مكتب "جرانت ثورنتون - محمد هلال"كل من الدكتور محمد طارق يوسف،شريك رئيسي، والسيد/ حسام البشير، شريك رئيسي، فضلا عن الدكتورمحمد أحمد نصر، رئيس قطاع المراجعة الداخلية بشركة "إي فاينانس".





وتعد تطبيقات الحوكمة المتطورة والفعالة أحد أهم عناصر النجاح الماليوالإداريوالاقتصادي، وهي في ذات الوقت أحد أهم خطوط الدفاع للشركات بما يحصنها من أي آثار اقتصادية سلبية قد تحدث ولو بشكل مفاجئ مثل جائحة كورونا (كوفيد 19)، فضلا عن أنها عنصر جاذب للثقة في أعمال الشركات حتى في أحلك ظروف الأسواق.





كما تضمن الحوكمة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، وتعزز إجراءات المتابعة والرقابة الداخلية، وتؤكد النزاهة والحيادية لجميع العاملين في الشركة ابتداءً من مجلس الإدارة حتى أقل المستويات الإدارية.

كذلك، فإن مبادئ الحوكمة المتطورة تحقق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة وخاصة في عمليات الضبط الداخلي، بما يضمن أعلى مستوى ممكن من الشفافية والإفصاح في التقارير المالية والإدارية.

وتعقيبا على هذه الاتفاقية، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الشركة الدائم لتعظيم عوائدها عبر تحقيق الكفاءة الاقتصادية، خاصة في ظل ما توفره الحوكمة من تأسيس هياكلديناميكية لصنعواتخاذ القراربأسرع وأدق الطرق وأكثرها كفاءة بما يدعم تحقيقالأهدافالاستراتيجية للشركة.

وتابع: "الحوكمة تعمل أيضا على تعزيزقيمةوسمعةالشركةوعلامتهاالتجاريةوتعزز الثقةفي حاضرها ومستقبلها، وتؤكد أهمية مشروعاتها وما تقدمه من قيمةمضافةفي كل خطوة من خطوات اتخاذ القرارات الإدارية والمالية".

وقال إن الحوكمة تخلق بيئة عمل مثالية تعزز من أنشطة "إي فاينانس" وتسرع من وتيرة عملياتها فضلا عن تمهيد الطريق للمزيد من الازدهار في أعمال الشركة التي تلعب دورا محوريا في مشروع الدولة القومي الضخم للتحول الرقمي ونشر الشمول المالي.

وأوضح: "ساهمنا بقوة في أهم مشروعات الدولة المحورية للتحول الرقمي، ونفذنا مهماتنا وأهدافنا بكفاءة، وكان لا بد من أن نحافظ على قدراتنا وكفاءتنا بل ونعمل على تطويرها للأفضل، وهذا ما دفعنا إلى إبرام اتفاقية الحوكمة الجديدة مع كيان ذو سمعة عالمية مثل مكتب جرانت ثورنتون - محمد هلال".

يذكر أن الحوكمة المتطورة كانت عنوان الاهتمام الأكبر لدى الشركات العالمية خلالالعقدينالماضيين،كونها العنصر الرئيسي في تحديد مستقبل الكيانات الاقتصادية العملاقة.

وتزيد الحوكمة الرشيدة من فرصالتمويلللشركات وتخفضمن تكلفةالاستثماروترسخ مكانتها في أسواق المال وتخفض من درجات المخاطر،كما تحسنقدرتهاالتنافسية.