بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 غدا وسط إجراءات لمكافحة كورونا

تنطلق غدا السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020، ومن المقر أن تستمر هذه الامتحانات حتى يوم 1 أكتوبر 2020.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، 238 ألفا 113 طالبت وطالبة ، بنسبة 31 % من اجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الأول.
وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
وكان قد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية " الدور الاول " بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان .
وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:
أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:
عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.
الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.
ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.
الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي.
ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:
إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.
رابعًا: الإعداد المهني:
بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الراسبين الباقين للإعادة هذا العام 62 ألفا و 243 طالبا وطالبة، بنسبة 8 % فقط من اجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الأول هذا العام.