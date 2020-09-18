AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 غدا وسط إجراءات لمكافحة كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:50 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
تنطلق غدا السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020، ومن المقر أن تستمر هذه الامتحانات حتى يوم 1 أكتوبر 2020. 

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، 238 ألفا 113 طالبت وطالبة ، بنسبة 31 % من اجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الأول.


وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وكان قد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية " الدور الاول " بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان .

 
وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:

أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي. 

عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي. 

ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي. 

عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي. 

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:
إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.

رابعًا: الإعداد المهني:
بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الراسبين الباقين للإعادة هذا العام  62 ألفا و 243  طالبا وطالبة، بنسبة 8 % فقط من اجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الأول هذا العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر الإحصائيات الكاملة لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بعد اعتمادها من وزير التعليم

إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لـ 19 طالبا بالدبلومات الفنية 2020

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

أول الدبلومات الفنية: علمت أنني من الأوائل من صدى البلد.. وأحلم بدخول كلية الهندسة

الطالبة الثالثة على الدبلومات الفنية: ماكنتش عايزة أبقى تعليم فني بس رضيت بإرادة ربنا

الأول مكرر على الدبلومات الفنية بقنا: واجهت صعوبات كثيرة.. وأحلم بكلية الهندسة

ترشيحاتنا

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

آخر تطورات أزمة نصر محروس وبهاء سلطان

الطيران: مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أرمينيا وبرج العرب الأولى من ميلانو.. صور

مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

أنيقة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة ماغي بو غصن في عيد ميلادها

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام