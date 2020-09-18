بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بـ كورونا يوميا.. إسرائيل تنشر خريطة المناطق الحمراء

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنها سًجلت 5238 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم اكتشافها بعد إجراء 56,986 فحصا.





ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره بلغ 176,933 إصابة، تعافى منها 129,394 شخصا. ويوجد حاليا 46,370 مصابا نشطا، بينهم 577 مريضا في حالة خطيرة، و153 مريضا موصولا بأجهزة تنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات 1169 وفاة.





وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أمس، إنّه "لا مفرّ" من تشديد الإغلاق الذي سيبدأ عند الثانية من بعد ظهر اليوم.





وألمح نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي، إلى عدم جدوى الإجراءات الحاليّة، قائلا "لن أفرض إغلاقًا دون جدوى. ولن أتردّد في فرض قيود إن دعت الحاجة".





وتغيّب منسقّ مكافحة كورونا، بروفيسور روني غَمزو، عن المؤتمر الصحافي، إثر خلافات حادّة مع نتنياهو بحسب وسائل إعلام. بينما نفى غَمزو ذلك، وعزا تغيّبه إلى "وجوده في الحجر المنزلي".





وصادقت الحكومة الإسرائيلية، على رفع المسافة التي يسمح بالخروج إليها من المنزل إلى كيلومتر بدلا من 500 متر، بالإضافة إلى فرض غرامة على كل من يتواجد خارج منزله قدرها 500 شيكل.





ونشرت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم تحديثا عن قائمة المدن والأحياء الحمراء:









قائمة المدن والمستوطنات الحمراء:





أبو سنان ، أم الفحم ، أوفاكيم ، أم عكيفا ، أزور ، إكسال ، إيلعاد ، أريئيل.باقة الغربية ، بيت دغان ، بيت شيعان ، بيت شيمش ، بيتار عيليت ، بسمة ، بنا ، جديدة مكر ، جولس ، جفعات زئيف ، جديرا.





دابورية ، دير الأسد ، طيبة (في الوادي) ، الناعورة في مجلس جلبوع الإقليمي ، صندلة في المجلس الإقليمي غلبوع ، زخرون يعقوب ، بركات ، حتسور هجليليت ، طوران ، الطيبة ، الطيرة ، طمرة ، يفنه ، يروحام ، كابول ، كسرة ياسيف ، كفر ياسيف قرية ماندا.





كفر قاسم ، كفر قرع ، اللد ، مجد الكروم ، مجدل شمس ، مجدال هعيمق ، موديعين عيليت ، مزرا ، سدوت ميخا في مته يهودا ، أم الكتوف في مجلس منشيه الإقليمي ، مايزر في مجلس منشيه الإقليمي ، معاليه أدوميم ، مشهد ، ياد بنيامين في مجلس ناحال سوريك.





نيس زيونا ، الناصرة ، نتيفوت ، سخنين ، عيلبون ، عيلوت ، عين ماحيل ، عربة ، عرعرة في وادي عارة ، الفريديس ، بتاح تكفا ، صفد ، كالنسوا ، كريات جات ، كريات يعارم ، كريات ملاخي ، كريات عكرون ، كريات شمسمونة ، رينا شبلي - أم الغانم ، كفر شباد ، المعقل ، سديروت ، إيفيم ، شفرعم وتل السبع.





في القدس ، تم تحديد الأحياء على أنها:روميما ، جفعات شاؤول ، هار نوف ، عناتا ، شعفاط ، تسور باهر ، أم طوبا ، بيت صفافا ، الطور ، العيسوية ، رحافيا إلى ميا شعاريم ، غوننيم ، جفعات مردخاي ، راسكو ، جفعات هفارديم ، نيفي يعقوب ، بسغات زئيف ، وادي الجوز ، الشيخ جراح ، باب الزهراء ، البلدة القديمة ، كفر عقب ، بيت حنينا ، الطالبية ، باقة ، تلبيوت ، أرنونا ، قصر المفوض ، القطمون القديم والمستعمرة الألمانية.