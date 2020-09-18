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محافظات

رفع 3515 م3 قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية بالشرقية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية وحدة التدخل البيئي السريع بإستمرار حملات النظافة والتجميل الموسعة ورفع المخلفات والقمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بصفة دورية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ونقلها  للمدفن الصحي بالخطارة  للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ناشد المحافظ المواطنين  بحسن التعامل مع عامل النظافة الذي يقوم بخدمة كبيرة من أجلنا وأن  يقدروا  ويحترموا ويتعاونوا مع عامل النظافة بضرورة  إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك  لأن النظافة عملية مشتركة بين المواطن وعامل النظافة .

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وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية أكد فخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إلى قيام وحدة التدخل البيئى السريع برفع (535م3) قمامة من مدينة القنايات بواقع 19نقلة ، و رفع (840م3) قمامة من مركز فاقوس بواقع 30 نقلة  ، ورفع (510م3) من مركز ديرب نجم بواقع 18 نقلة ، ومن مركز الحسينية تم رفع (485م3) بواقع 17نقلة ، ورفع (535م3) من مركز أولاد صقر بواقع 19نقلة ، فضلًا عن رفع (610م3) من مركز كفر صقر بواقع 21نقلة ،  وذلك بإجمالى (3515م3) قمامة ، و  (124) نقلة وذلك بإستخدام 13معدة (2 لودر-11سيارة قلاب) لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطاره.

كما تم التنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظًا عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطن.

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