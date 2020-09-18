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منوعات

الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:15 م
الطبيب المصري معتز
الطبيب المصري معتز فتحي والطفلة نانسي
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أماني إبراهيم
صدفة أشبه الأفلام، حدثت هذه المرة بشكل واقعي، خلال اللحظات العصيبة والخوف والقلق الذي اجتاح كل الموجودين بالطائرة المتجهة من القاهرة إلى لندن، قبل أيام، وحالة الولادة الطارئة التي تعرضت لها سيدة على متن الطائرة، شاءت الأقدار أن يكون على متن الطائرة نفسها طبيب مصري في نفس التخصص المطلوب، لقبه الجميع بـ "البطل والمنقذ".

تواصل "صدى البلد" مع الطبيب المصري معتز فتحي، أخصائي أطفال وحديثي ولادة ومدرس الزمالة البريطانية لطب الاطفال، وصاحب مركز " Master the clinical Mrcpch" لتدريس طب الاطفال، الذي تدخل لمساعدة السيدة اليمنية على متن الطائرة بعد شعورها المفاجئ بأعراض الولادة، بعد وصوله إلى لندن.

وكان متواجدا على الطائرة خلال رحلة عودته إلى إنجلترا بعد انتهاء فترة زيارته إلى مصر والتي دامت أسبوعين، وبعد ساعتين من الإقلاع سمع طاقم الطيران يقول "لو في طبيب ياريت يعرف نفسه"، عرف فتحي نفسه وطلب من المضيف التدخل لمساعدة السيدة، وتوجه لها بنفسه معرفا نفسه للأم والجدة ووظيفته وتخصصه.

معتز فتحي عامر طبيب أطفال وحديثي الولادة، تخرج عام 2008 من كلية طب القصر العيني، بجامعة القاهرة، وبعد الانتهاء من سنة الامتياز التحق بمستشفى مصر للطيران منذ عام 2010 حتى عام 2013، وبعدها سافر للعمل في عمان في نفس التخصص في عام 2013، بمجرد الانتهاء من الزمالة البريطانية لطب الأطفال في عام 2014، سافر إلى أيرلندا في عام 2016، وبعدها إنجلترا في عام 2018.

سأل المريضة الأسئلة المعتادة لمعرفة التاريخ المرضى لها، (ما شعورك) فأجابته بالشعور بألم في البطن مع استمرار الاسئلة للتأكد من حقيقة أعراض الولادة أم أنها أعراض ولادة كاذبة، وتأكد أنها أعراض حقيقية، خاصة وأنها كانت حامل في الأسبوع الـ 35، وسجل التاريخ المرضي بحسب ما قالته له، ومعرفة وضع الجنين في آخر أشعة أجرتها.

كانت الأغشية المحيطة بالطفل سليمة ولم يستدعي هذا التدخل، فاتفق الطبيب معها على ضرورة الراحة على 3 كراسي معا، وخلال هذا الوقت القصير، اكتملت أعراض الولادة، وتم نقلها إلى الجزء الأخير في الطائرة، لتافر مساحة كافية للولادة، ويقول الطبيب المصري لـ «صدى البلد»: "فُرشت الأرض بالبطاطين، والمشمعات، ومنعنا الموبايلات تماما والتصوير وأغلقنا الغرفة بالستائر لخصوصية الأم". 

ويقول لـ «صدى البلد»: "طلبت من الجدة تهدئة الأم، لوضع الولادة وكانت رافضة في البداية إني أساعدها لرغبتها في الولادة مع طبيبة، ولكن الظروف حكمت والجدة أقنعتها"، وبالفحص اتضح أن عملية الولادة بشكل طبيعي وشيكة الحدوث، فأبلغ قائد الطائرة بضرورة الهبوط الاضطراري "وهو لبى النداء" وخلال 20 دقيقة وصلت الطفلة بسلام، ابتسمت الأم والجدة بعد مشاهدة الطفلة ووجهوا الشكر له، ومازحهم قائلا: "سموها مصر"، ولكن عرف لاحقا أنه تم تسميتها نانسي على اسم المضيفة التي كانت متواجدة أيضا لتهدئة الأم.

قام بإنعاش الطفلة الرئوي ومدها بالقليل من الاكسجين مع ربط الحبل السري لها بعد 60 ثانية وفقا للتوصيات الطبية الحديثة المتعارف عليها 
، وأعطاها للجدة مع التأكد من الوظائف الحيوية للأم وعدم حدوث نزيف، وشجت الطائرة بالتصفيق والشكر للطبيب والمضيفة نانسي وكل من شارك في إنقاذها، أما بالنسبة للطبيب فلم يرى أنه قدم إلا الواجب "خلصت وروحت البيت عادي محستش باختلاف غير لما لاقيت ضجة على السوشيال ميديا عرفت قد ايه ده عمل كويس وكطبيب مصري فخور جدا بتدريبي في مصر".

وخلال الاستعداد لنقل الأم والجدة للمستشفى الألمانية، احتفظت المضيفة نانسي بالطفلة التي قرر أهلها أن يتم تسميتها نانسي نسبة لها، وذلك لأنه لم يعلم الوقت المستغرق لوصول الأم والجدة إلى المستشفى لإسعافها، خلال هذا الوقت طلب فتحي غلق التكييف في الطائرة بالكامل وأعطى الطفلة القليل من الجلوكوز للحفاظ على سكر الدم، "الفريق الطبي الألماني قالوا كل حاجة اتعملت بشكل احترافي وكملوا معانا الرحلة للندن".

تدخله في حالة الولادة الطارئة، أمرا ليس جديدا، ووفقا لطبيعة عمله فإنه موقف متكرر أمامه بشكل يومي بطبيعة عمله ولكن لا يتدخل في الولادة، ويتدخل منذ خروج الطفل لإنعاشه الرئوي نظرا لتخصصه طبيب أطفال وحديثي ولادة وليس طبيب ولادة، ويرى فتح البطن في حالات الولادة القيصرية، ومتابعة التاريخ المرضي للأم، "12 سنة خبرة وبتعرض للموقف ده كل يوم"، ويقول فتحي: ""سعيد برسايل الشكر اللي وصلت والتي تحمل اسم بلدي مصر وسعيد برسائل الشكر التي تحمل اسم مصر للطيران، وده شئ مشرف وشكرا لأشقائنا في اليمن والوطن العربي على الكلمات الطيبة".
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور
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