فرقة الشمس تختتم "ليالي سيد درويش" بالحديقة الدولية

اختتمت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة، التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، حفلات "ليالي سيد درويش" على مسرح الحديقة الدولية، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.





"ليالي سيد درويش" حفلات موسيقية غنائية لباقة مختارة من أجمل أعمال فنان الشعب سيد درويش، منها "أحسن جيش في الأمم جيوشنا، دنجى دنجى، زوروني كل سنه مرة، أهو ده اللي صار، طلعت يامحلي لونها"، إلى جانب مقطوعة عزف موسيقى للفلوت والبيانو، ورقصة باليه للفنانة مريم نعيم، قيادة وتدريب الدكتور محسن صادق، وقام بتقديم حفل الختام طالبة الإعلام هبة أسعد والطالب عبدالرحمن محمد أول طالب دمج بكلية التربية النوعية أعضاء فرقة الشمس .





من جانبها، وجهت الفنانة وفاء الحكيم، مدير عام الفرقة، الشكر والتحية لأعضاء الفرقة، لمابذلوه وذويهم من مجهود، ومثابرتهم في ظل جائحة كورونا للإستمرار في التدريب والعمل عبر برنامج زووم، وأعربت عن ساعدتها بنجاح الحفلات الخمس التى قدمتها الفرقة أيام ٣و٤و١٠و١١و١٧ سبتمبر الجاري .





وفى ختام الحفل، وجه المستشار صالح السقا رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، الشكر لرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجهوداته التى يقوم بها لدمج ذوي الهمم بالمجتمع، كما أهدى دروع تكريم لأعضاء الفرقة، بحضور الدكتورة أمل جمال سليمان، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة سابقا، الفنان فكري صادق، الدكتورة أسماء جبر بقطاع شئون الإنتاج الثقافى.