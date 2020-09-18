قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة تجوب وديان جنوب سيناء

تجوب وديان جنوب سيناء عدد من القوافل الصحية المتنقلة ضمن مبادرة الرئيس السيسي " حياة كريمة " .





وانطلقت اليوم الجمعة وحتي غدا السبت قافلة طبية مجانية الي وادي مكتب ووادي الندية بأبورديس، لتوقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي تلك الوديان والمناطق المجاورة .





تشمل القافلة عدة تخصصات طبية تضم الباطنه وألأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .





يأتى ذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي " حياة كريمة " بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا .





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