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محافظات

قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة تجوب وديان جنوب سيناء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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ايمن محمد
 تجوب وديان جنوب سيناء  عدد من القوافل الصحية المتنقلة ضمن مبادرة الرئيس السيسي " حياة كريمة " .

وانطلقت اليوم الجمعة وحتي غدا السبت قافلة طبية مجانية الي وادي مكتب ووادي الندية بأبورديس، لتوقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي تلك الوديان والمناطق المجاورة .

تشمل القافلة عدة تخصصات طبية تضم الباطنه وألأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

 يأتى ذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي " حياة كريمة "  بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا . 

 اقرا ايضا : 


قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة تجوب وديان جنوب سيناء
قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة تجوب وديان جنوب سيناء
قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة تجوب وديان جنوب سيناء
قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة تجوب وديان جنوب سيناء
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