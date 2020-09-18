بالأسماء.. ٢٩ مرشحا في قائمة التحالف الوطني للتنافس على المقاعد الفردية بالمنيا

وصل عدد مرشحي قائمة التحالف الوطني لخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية بمحافظة المنيا الذين تم تسميتهم من قبل تحالف الأحزاب ٢٩ مرشحا للتنافس على ١٦ مقعد على مستوى الدوائر السته





ففي الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة تم ترشيح ٦ مرشحين وهم العمدة عثمان مستقبل وطن واشرف احمد عبد العزيز مستقبل وطن وعلي بدوي مستقبل وطن وجون بشري الشعب الجمهوري وعلاء السبيعي مستقبل وطن واللواء شادي ابو العلا مستقبل وطن





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وفي الدائرة الثانية ومقرها مركزي سمالوط ومطاي تم ترشيح ٦ مرشحين وهم محمد نشأت مستقبل وطن وتوحيد تامر مستقبل وطن واللواء سامي سنوسي الشعب الجمهوري وعلاء مكادي اصلاح وتنمية و امير حلمي مصر الديمقراطي و محمد البركاوي مستقبل وطن





أما الدائرة الثالثة ومقرها مراكز بني مزار ومغاغة

والعدوة فقد تم ترشيح محمود حسن محمود مستقبل وطن والعميد ايهاب عبد العظيم الوفد ومصطفي خالد فتح الباب الشعب الجمهوري ورجل الأعمال احمد حته الشعب الجمهوري واللواء احمد شعراوي مستقبل وطن وعبد الوهاب مكرم اصلاح وتنمية والدكتور حسين غيتة المصري الديمقراطي وسعودي عبد الرحمن مستقبل وطن





وفي الدائرة الرابعة ابوقرقاص تم ترشيح مجدي سعداوي مستقبل وطن وحازم فاروق طه الوفد ومنير مكرم الله مستقبل وطن





وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي تم ترشيح عمرو غلاب مستقبل وطن ورياض عبد الستار مستقبل وطن ومحمد عبد الحكيم ابو زيد مستقبل وطن وهيلا سيلاسي الشعب الجمهوري





وفي الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس تم ترشيح حسانين ابو المكارم الشعب الجمهوري





ووصل عدد الذين تقدموا باوراقهم لخوض الانتخابات بالدوائر السته ١١٥ مرشحا



