مديرية الزراعة بالشرقية تنفذ مدرسة حقلية للإنتاج الحيواني

أقرأ ايضا:

ومن جانبة أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة الإرشاد بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني بتنفيذ مدرسة حقلية للإنتاج الحيواني عن تأسيس قطعان الأغنام والماعز بقرية شوبك بسطه التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لتوعية المزارعين والمربين بأهمية ومزايا تربية الأغنام والماعز وإيضاح أهم نقاط إنجاح المشروع وتعريفهم بالمواصفات العامة للحيوان الجيد والتدرج العمري للقطيع وتم الرد على أسئلة واستفسارات المزارعين والمربين .