مديرية الزراعة بالشرقية تنفذ مدرسة حقلية للإنتاج الحيواني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للمزارعين للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة مما يُساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأه الريفية ، فضلًا عن تنظيم ندوات لتوعية المزراعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في إستخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي.
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ومن جانبة أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة الإرشاد بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني بتنفيذ مدرسة حقلية للإنتاج الحيواني عن تأسيس قطعان الأغنام والماعز بقرية شوبك بسطه التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لتوعية المزارعين والمربين بأهمية ومزايا تربية الأغنام والماعز وإيضاح أهم نقاط إنجاح المشروع وتعريفهم بالمواصفات العامة للحيوان الجيد والتدرج العمري للقطيع وتم الرد على أسئلة واستفسارات المزارعين والمربين .
أشاد المزارعون والمربون بدور مديرية الزراعة وحرصها الدائم علي تنظيم الندوات الإرشادية والتوعويه لتعريفهم بالطرق الحديثة في الزراعة لتحقيق أعلى انتاجية من المحاصيل الزراعية وكذلك كيفية إختيار السلالات الجيدة من الحيوانات لتربيتها.