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محافظات

١٢٣ مرشحا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب بالمنيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت اللجنة القضائية المشرفه على تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب في المنيا، مشيرة إلى أنه تقدم 123 مرشحا حتي الآن من المستقلين والأحزاب والشباب.

وشددت اللجنة علي تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، حفاظا على سلامة المرشحين، والإلتزام بإرتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة، ومكان استقبال الطلبات، وتخصيص موظفين منعا للتزاحم، وتسهيلا على المرشحين.

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ومن بين االمرشحين نواب حاليين وقدامى، وعناصر جديدة من الشباب، وقد فتحت لجان تلقى الطلبات أبوابها في الموعد الذى حددته الهيية الوطنية للانتخابات وسط إجراءات مشددة.

وتضم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار عبد الرحيم هارون المفتش القضائي الأول، المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المستشار أحمد أبو الليل بمجلس الدولة، المستشار وليد فهمي بهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا.

ويشهد مجمع المحاكم تواجد أمني مكثف بقيادة اللواء محمد ضبش مساعد مدير الأمن، والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا.
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