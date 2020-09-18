بعد تدمير معرضه.. فنان لبناني يستعين بالطبيعية في رسم الجداريات| فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرا ، لـ فنان لبناني ، أستعان بالرسم على الجدرايات وذلك بعد أن دمر الانفجار معرضه فى بيروت.





ولجأ الفنان اللبناني إلى الطبيعة ، من خلال معرض أسماه " أود اليوم أن أكون شجرة "، موضحا أنه ليس وحده من شعر أنه يود العودة للطبيعة، بل هو مطلب إنساني كبير .





وأوضح عبد القادري، الفنان اللبناني ، أنه أختار الشجرة بالأخص، لأن لديها القدرة على العطاء، رغم ما تعنيه ، فهي ثابتة راسخة بالارض .





وبعبرات حزينة، لفت عبد القادري، أنه لم يبقى لديه أية أمل، وحتى يحدث تغيير حقيقي، في أرض بيروت، وأن ما يقدمه بعيدا عن الأمل، ولكنه مجرد تخطي للمحنة .





كما تعرض اللوحة الواحدة، بسعر يبدأ من 500 دولار، وتذهب جميع العائدات إلى جمعية "بسمة" الخيرية.