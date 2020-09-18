AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد تدمير معرضه.. فنان لبناني يستعين بالطبيعية في رسم الجداريات| فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:48 م
فنان لبناني
فنان لبناني
Advertisements
نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا ، لـ فنان لبناني ، أستعان بالرسم على الجدرايات وذلك بعد أن دمر الانفجار معرضه فى بيروت.

ولجأ الفنان اللبناني إلى الطبيعة ، من خلال معرض أسماه " أود اليوم أن أكون شجرة "،  موضحا أنه ليس وحده من شعر أنه يود العودة للطبيعة، بل هو مطلب إنساني كبير .

وأوضح عبد القادري، الفنان اللبناني ، أنه أختار الشجرة بالأخص، لأن لديها القدرة على العطاء، رغم ما تعنيه ، فهي ثابتة راسخة بالارض .

وبعبرات حزينة، لفت عبد القادري، أنه لم يبقى لديه أية أمل، وحتى يحدث تغيير حقيقي، في أرض بيروت، وأن ما يقدمه بعيدا عن الأمل، ولكنه مجرد تخطي للمحنة .

كما تعرض اللوحة الواحدة، بسعر يبدأ من 500 دولار، وتذهب جميع العائدات إلى جمعية "بسمة" الخيرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. شخصان يستغيثان لإنقاذهما من أحد المباني ببيروت

محافظ بيروت يكشف عن مفاجأة حزينة لسكان المدينة بسبب الانفجار

نور اللبنانية: حزينة على ما أصاب بيروت وعائلاتها في هذه الكارثة المدمرة

لبنانية عجوز تعزف على البيانو وسط حطام منزلها المنهار ببيروت.. فيديو

بابا الفاتيكان يرسل 250 ألف يورو منحة لكنيسة لبنان عقب انفجار ميناء بيروت

بعد انفجار بيروت.. أول قداس بكنيسة مار مارون في لبنان.. شاهد

ترشيحاتنا

حقيقة استبعاد محمد صبحي لـ عبلة كامل.. القصة الكاملة

لأول مرة..دولة عربية ترصد إصابة كلب بــ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز

3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. ومدرب يصل القاهرة اليوم

أنيقة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة ماغي بو غصن في عيد ميلادها

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

أنيقة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة ماغي بو غصن في عيد ميلادها

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام