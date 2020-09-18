AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد حليم: آن الآوان أن تتحول أندية الدورى إلى شركات استثمارية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:46 م
محمد حليم
محمد حليم
Advertisements
يسري غازي
أكد محمد حليم المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود انه آن الأوان أن تتحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة.

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الأمر هام جدا والوقت مناسب جدا لتحويل الأندية الى شركات استثمارية لكون كرة القدم أصبحت الآن صناعة.

اكمل مدرب الحدود السابق: يساعد على نهضة الفرق وزيادة الموارد المالية من شراء اللاعبين دون الاعتماد عل  الدولة لان الأخيرة لديها اجندة تقوم بتنفيذها للنهوض بكافة المجالات.

اضاف : الأندية عندما تتحول إلى شركات استثمارية تستطيع زيادة مواردها المالية وتخفف من العبء على الدولة وتساهم فى سد احتياجات الأندية من معسكرات تدريبية وشراء اللاعبين وغيرها.

أشار إلى أنه لابد من وجود تسهيلات امام الأندية من أجل تحويلها إلى شركات استثمارية مشددا على وجوبية تقديم دعم من قبل اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لأن تلك الفكرة تساهم فى توفير الكثير من الأموال على وزارة الشباب والرياضة والدولة.

 يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ناقش رؤية مقدمة من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:

1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية  تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 شركات مصرية مساهمة .. خطة الأحمر لإنشاء استاد الأهلى وطفرة فى صناعة كرة القدم

أخبار النادي الأهلي.. عودة حسين الشحات.. والفريق يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة

مجلس الأهلي يضرب بقوة.. قرارات نارية وشركة للكرة واحتفالية بـ لقب القرن

بعد مشروع الأهلي 2050.. محمد فضل الله : أنا أول من طرح تأسيس شركات في قطاع الرياضة

نجم الإسماعيلي: فى وجود الاحتراف من الضرورى إنشاء شركات استثمارية ورابطة أندية

ترشيحاتنا

صفعة مؤلمة.. أردوغان: تركيا مستاءة من قرار السراج بالتنحي

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

أحرقوها بالكامل.. جنة كريستيانو رونالدو تقع في قبضة داعش.. صور

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما

قدرت ثرواتهم بـ٣٥ مليون جنيه.. ضبط 4 تجار مخدرات

من بينهم دولة عربية.. الكويت يصدر قرارا بمنع دخول القادمين من 3 دول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

أنيقة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة ماغي بو غصن في عيد ميلادها

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام