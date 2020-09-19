تعرف على موعد حفل استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المجلس مستعد لاستقبال النواب الجدد داخل قاعة البهو الفرعوني، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرا إلى أنه تم تسكين ما يقرب من 527 عاملا، تمهيدا للعمل داخل المجلس الجديد.





وأضاف إسماعيل لـ"صدى البلد"، أن العمال انتقلوا من مجلس النواب للعمل بالشيوخ بعد رغبة منهم، موضحا أن اختيار البهو الفرعوني لاستقبال النواب يأتي لكونها القاعة الوحيدة الجاهزة حاليا بالمجلس، على أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لباقي القاعات بنهاية الأسبوع المقبل.





وفيما يخص موعد اختيار النواب المعينين وموعد انعقاد المجلس، أكد القائم بأعمال الأمين العام، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي سيدعو المجلس للانعقاد بجانب اختيار النواب المعينين والمقدرين بـ100 نائب خلال الأيام القليلة المقبلة.