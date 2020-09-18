دراسة تحذر: مصابو كورونا ينقلون العدوى إلى حيواناتهم الأليفة

حذرت دراسة حديثة أصحاب الحيوانات الأليفة الذين تظهر عليهم الأعراض بالابتعاد عن حيواناتهم خوفًا من أن يصابوا أيضًا.





قال خبراء العلوم البيطرية إنه على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن حيوانًا أليفًا يمكن أن يصيب كورونا Covid-19 لمالكه ، فإن الفيروس لا يتغير بين الأنواع.





بدأ الباحثون الدراسة عندما ورد أن العديد من الحيوانات الأليفة ظهرت عليها أعراض تنفسية في الوقت الذي كان صاحبها يعاني من فيروس كورونا





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قالت دوروثي بينزل، أستاذة علم الأمراض البيطرية بجامعة جيلف في كندا: "تشير هذه النتائج الأولية إلى إصابة نسبة كبيرة من الحيوانات الأليفة في منازل الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19".





وحسب موقع ميرور البريطاني تمت دعوة الأشخاص الذين يمتلكون قطة وكلبًا ، وفي إحدى الحالات نمس وتم تشخيص إصابتهم بـ SARS-CoV-2 ، لإجراء مسح لحيواناتهم الأليفة.



