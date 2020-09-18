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تعليم

هندسة عين شمس: تقليل عدد طلاب المدرجات ونسبة التعليم عن بعد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:54 م
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
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قال الدكتور ضياء خليل وكيل شئون كلية هندسة بجامعة عين شمس ان كلية الهندسة من قبل أزمة الكورونا وهي تعمل بنظام اليوم الكامل للطلاب، وذلك لكثرة عدد المواد العملية التي تحتاج الي وقت اطول بدراستها وتطبيقها، مؤكدا انه سيتم تخفيض عدد الطلاب عن المعدل الطبيعي لاتخاذ كافة الخطوات الاحترازية للمحافظة علي صحة الطلاب.

واوضح في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، ان كلية الهندسة لا تستخدم الكتب المطبوعة، وتعتمد علي المراجع الالكترونية مما لا يجعل الطالب يحتاج الي اي مادة للمناهج، مشيرًا الي قلة نسبة التعليم عن بعد داخل الكلية، وذلك بسبب طبيعة المواد التي تحتاج الي اشراف من قبل اساتذة المادة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف " خليل" ان عدد الطلاب داخل الغرف سيتوقف علي اتساع الغرفة، متوقعا ان يقل عدد الطلاب الي النصف مع تطبيق خطة الوزارة، موضحا ان كلية الهندسة تعمل جاهدة لتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي والعمل علي تتطور التكنولوجيا داخل الكلية. 
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