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مصر الأصل يخصص حلقة اليوم عن الصناعة في عهد السيسي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
يخصص برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي أحمد دياب، حلقة اليوم للحديث عن الصناعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن دور البنوك في دعم الصناعة والتنمية الصناعية.

ويستضيف خلال الحلقة  طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمشرف علي المناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية و دور البنك في دعم المشروعات الصغيرة.

 كما يناقش مستقبل صناعة الحديد والصلب ويستضيف المهندس بسام امام خبير صناعة الحديد وذلك للحديث عن تطوير وتنمية صناعة الحديد والصلب في مصر و وسائل تقليل معدلات الاستيراد من الخارج و الاستفادة من خامات الحديد الموجودة في منطقة الواحات لإنشاء صرح صناعي كبير يساهم في تغطية احتياجات السوق المحلية بنسبة لا تقل عن ٨٠ %  خلال خمس سنوات .

  يذكر أن برنامج مصر الأصل يذاع يوم الجمعة في تمام العاشرة مساء على قناة الحدث.
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