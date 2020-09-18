محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأوقاف ويشيد بجهود إحلال وتجديد بيوت الله

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله .





وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم ، مسجدي الأحياء بالغردقة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر ، وأناب الجانبين، عدد من القيادات لافتتاح مسجد السمان بالقصير ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى حيث تم إحلالها وبناؤها على طراز معماري فريد.





تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر.





كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحدث مؤلفات للواء/ عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



