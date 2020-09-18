AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حسين الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين الأحد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:16 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
 صرح حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين ان صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين ، سيكون بعد غد الأحد  ٢٠ سبتمبر   بماكينات الصرف للبنك الأهلي.  

وأشار الزناتى الى ان الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين ، عليهم التوجه الى النقابة فى نفس اليوم لصرف البدل .

وقال الزناتى انه سيتم تحويل  شيكات اقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر فى نفس اليوم ، حيث يحصل  المستفيدون  من قرار البنك المركزي بتأجيل الاقساط على قيمة القسط من المصرف المتحد فى نفس اليوم

  بينما يتم صرف الاقساط من بنك ناصر بعدها بيومين ، لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة داخل البنك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شبانة: صرف بدل التدريب والمعاشات الخميس المقبل

اليوم.. صرف بدل التدريب والمعاشات للصحفيين

تعرف على الخدمات البنكية التي توفرها نقابة الصحفيين لأعضائها

سكرتير عام "الصحفيين": 20 مليون جنيه بميزانية النقابة بعد الوفاء بالتزامات أغسطس

بعد غد.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

ترشيحاتنا

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

جريمة مروعة.. 11 شخصا يغتصبون صومالية ويلقون بها من المبنى.. تفاصيل

بسبب كورونا.. فريق ألماني يخسر 37 - 0

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

بتكلفه 3 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد جديد في الدقهلية

خلل فى الكرة المصرية.. أول تعليق من شطة على رحيل كارتيرون عن الزمالك

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا ترتدي الملابس فور شرائها.. دراسة تكشف الأسباب

بإسكارف ملون.. سوسن بدر تتألق بإطلالة بسيطة

بجمبسوت لونين.. أروى جودة تجذب جمهورها في أحدث ظهور