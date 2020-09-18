حسين الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين الأحد

صرح حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين ان صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين ، سيكون بعد غد الأحد ٢٠ سبتمبر بماكينات الصرف للبنك الأهلي.





وأشار الزناتى الى ان الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين ، عليهم التوجه الى النقابة فى نفس اليوم لصرف البدل .





وقال الزناتى انه سيتم تحويل شيكات اقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر فى نفس اليوم ، حيث يحصل المستفيدون من قرار البنك المركزي بتأجيل الاقساط على قيمة القسط من المصرف المتحد فى نفس اليوم



