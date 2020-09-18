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أقوى من الأدوية.. فوائد سحرية للعسل قبل النوم وعلى الريق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
فوائد العسل قبل النوم وعلى الريق كثيرة لذلك ينصح الاطلاء والخبراء بتناول العسل قبل النوم وعلى الريق فهو علاج طبيعي لمشاكل الهضم وغيرهم من المشاكل الصحية.


وينصح الاطباء بتناول العسل قبل النوم لانه مهدئ طبيعي وبه مواد تساعد على النوم براحة، بالاضافة إلى فوائده الصحية عند تناوله على الريق.


فوائد العسل قبل النوم وعلى الريق


يدرك معظمنا جيدًا أنه يمكن استخدام العسل لمحاربة نزلات البرد وترطيب بشرتنا ، لكننا قد لا ندرك أن العلماء يسمونه طعامًا فائقًا نظرًا لخصائصه العديدة الأخرى التي ربما لم تسمع بها من قبل.


يحتوي العسل على مادة مغذية تسمى التربتوفان ، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء ويعطي جسمك إشارة بأن وقت النوم قد حان على الرغم من أن أجسامنا تحتاج إلى هذا الأحماض الأمينية ، إلا أنها لا تنتجها بشكل طبيعي ، ويمكننا الحصول عليها من خلال منتجاتنا الغذائية مثل العسل.

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