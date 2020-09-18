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ثقافة

من التراب إلى الماء.. رواية جديدة لـ زهراء عبد الله

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن دار الآداب اللبنانبة للنشر والتوزيع، رواية "من التراب إلى الماء" للكاتبة السورية اللبنانية زهراء عبد الله، والتي سبق وصدر لها عن نفس الدار رواية بعنوان "على مائدة داعش".

وفي هذه الرواية تخوض "سماء" الفتاة السورية٬ تجربة الإنتقال القاسي بين عدة أنواع من التراب. بدءا من تراب الحرب المشتعلة في قريتها٬ مرورا بتراب اللجوء في مخيم للنازحين السوريين في لبنان٬ وصولا إلي تراب زواجين متتاليين وهي في عمر المراهقة.

في خضم هذه التقلبات وعلي الرغم من كل القيود٬ تنسج سما حلمها في أرض جديدة. عبر خطوة واحدة٬ من التراب إلى الماء٬ تأمل "سماء؛ مع حبيبها "باسل" أن تتغير أقدارهما. فهل سيكون الماء خلاصا من التراب ؟ هذا ما تكشف عنه أحداث الرواية.

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