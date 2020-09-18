AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تنسيق الجامعات 2020.. الكليات المتاحة بجامعة حلوان للدبلومات الفنية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:18 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلتين الاولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسى 2020،كما قد فتحت صباح امس المرحلة الثاثة من التنسيق اللطلاب . 

واوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى  انه سيتم فتح باب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية بنهاية سبتمبر ٢٠٢٠.

وينشر  صدى البلد لراغبى الانضمام لجامعة حلوان من طلاب  الدبلومات الفنية بتنسيق ٢٠٢٠ الكليات الشاغرة بالجامعة . 

- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان
- تربية حلوان
- كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان .
- اقتصاد منزلى حلوان  .
- المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية .
- تربية فنية حلوان 

جدير بالذكر أن كليتى الفنون الجميلة والتربية الفنية بجامعة حلوان أعلنتا انه لم يتم تحديد موعد اختبارت القدرات لطلاب الدبلومات الفنية حتى الان وان المواعيد يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم العالى و البحث العلمى  وليس من قبل الجامعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب علمى رياضة بالمرحلة الثانية بتنسيق ٢٠٢٠.. أماكن شاغرة بهندسة المطرية بجامعة حلوان

لطلاب تنسيق 2020 المرحلة الثانية .. تعرف على الأماكن الشاغرة بالكليات العلمية بجامعة حلوان

لطلاب تنسيق ٢٠٢٠ المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة بكليات جامعة حلوان.. تعرف عليها

تعرف على الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثالثة بجامعة حلوان.. الشعبة الأدبية

لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق ٢٠٢٠ المرحلة الثالثة.. ننشر الأماكن الشاغرة بكليات جامعة حلوان

فنون جميلة الزمالك: لم يتم تحديد موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات والشهادات المعادلة

ترشيحاتنا

إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

ميركاتو الصيف.. 9 نجوم مهددون بالخروج من جنة الأهلي والزمالك

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير بفستان أنيق.. شاهد

إصدار ترخيص للسيارات حتى 2030 سي سي وبدل فاقد أو تالف للرخص.. خدمات جديدة تقدمها الداخلية للمواطنين.. والرسوم تسدد إلكترونيا

الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا ترتدي الملابس فور شرائها.. دراسة تكشف الأسباب

بإسكارف ملون.. سوسن بدر تتألق بإطلالة بسيطة

بجمبسوت لونين.. أروى جودة تجذب جمهورها في أحدث ظهور