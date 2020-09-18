تنسيق الجامعات 2020.. الكليات المتاحة بجامعة حلوان للدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلتين الاولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسى 2020،كما قد فتحت صباح امس المرحلة الثاثة من التنسيق اللطلاب .





واوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى انه سيتم فتح باب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية بنهاية سبتمبر ٢٠٢٠.





وينشر صدى البلد لراغبى الانضمام لجامعة حلوان من طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق ٢٠٢٠ الكليات الشاغرة بالجامعة .





- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

- تربية حلوان

- كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان .

- اقتصاد منزلى حلوان .

- المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية .

- تربية فنية حلوان





جدير بالذكر أن كليتى الفنون الجميلة والتربية الفنية بجامعة حلوان أعلنتا انه لم يتم تحديد موعد اختبارت القدرات لطلاب الدبلومات الفنية حتى الان وان المواعيد يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم العالى و البحث العلمى وليس من قبل الجامعة .