عمداء الكليات يتحدثون.. خطة تطبيق اليوم الكامل في جامعة عين شمس..تفاصيل

آداب عين شمس :

تطبيق التعليم عن بعد بنسبة 60 % عميد العلوم :تنظيم الأمر حسب ظروف كل كلية





كلية الهندسة :

حضور الطلاب حسب طبيعة المواد العلمية

بعد أزمة فيروس " كورونا" وسعي وزارة التعليم العالي للحفاظ علي صحة الطلاب من العدوي واثر التجمعات واصدار قرارتها بالتعليم عن بعد وتطبيق نظام اليوم الكامل داخل الجامعات وتطبيق الخطوات الاحترازية يستطلع صدي البلد رأي عمداء كليات عين شمس عن كيفية تطبيق القرار داخل كل كلية :





في البداية قالت دكتور حنان كامل وكيل شئون كلية الاداب بجامعة عين شمس ان كلية الاداب تستعد لاستقبال الطلاب بعد تطبيق نظام اليوم الكامل فسوف يتم استقبال الطلاب ثلاثة ايام خلال الاسبوع بدلا من خمس ايام وذلك حسب المستويات حيث المستوي السابع في الفترة الاولي من الثامنة صباحا حتي الواحدة ظهرا والمستوي الثالث والخامس من الواحدة ظهرا حتي السادسة مساءا،موكدة في تصريحات خاصة ل " صدي البلد " ان تقسيم الطلاب من حيث التعليم عن بعد والتعليم المباشر داخل الحرم الجامعي علي حسب طبيعة المقررات سواء العملية او النظرية مشيرة الي ان التعليم عن بعض بالمناهج النظرية سيكون بنسبة 60 % عن حضور الطلاب بالحرم الجامعي.





واضافت ان كلية الادب بالفعل بدأت في تسجيل المحاضرات اون لاين وتجهيز بنوك الاسئلة للاستعداد لنظام الامتحانات الالكتروني الجديد موكدة علي انتهاء وجود الكتب المطبوعة بجميع كليات جامعة عين شمس وبديلها اسطوانة مدمجة تحمل المنهج بالكامل لجميع المواد والتي تبقي ضمن مصروفات العام للطالب ولا تحمل اي مصاريف اضافية ،وان عدد الطلاب داخل القاعات يتوقف علي سعة القاعات والمدرجات التي تحتويها كل كلية مضيفةان عدد الطلاب يقل الي النصف عن العدد الطبيعي لكل عام مع اتلزام كل طالب بالخطوات الاحترازية .





ومن جانبه قال الدكتور ضياء خليل وكيل كلية الهندسة أن الكلية قبل ازمة كورونا وهي تعمل بنظام اليوم الكامل للطلاب وذلك لكثرة عدد المواد العملية التي تحتاج الي وقت اطول بدراستها وتطبيقها موكدا أنه سيتم تخفيض عدد الطلاب عن المعدل الطبيعي، لاتخاذ كافة الخطوات الاحترازية للمحافظة علي صحة الطلاب.





وأوضح في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " ان كلية الهندسة لا تستخدم الكتب المطبوعة وتعتمد علي المراجع الالكترونية، مما لا يجعل الطالب يحتاج الي اي مادة للمناهج، مشيرا الي قلة نسبة التعليم عن بعد داخل الكلية وذلك بسبب طبيعة المواد ا،لتي تحتاج الي اشراف من قبل اساتذة المادة داخل الحرم الجامعي.





واضاف ان عدد الطلاب داخل الغرف سيتوقف علي اتساع الغرفة فمن المتوقع ان يقل عدد الطلاب الي النصف مع تطبيق خطة الوزارة موضحا ان كلية الهندسة تعمل جاهدة لتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي والعمل علي تتطور التكنولوجيا داخل الكلية.





وأوضح الدكتور" محمد ضياء" عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ان الكلية العلوم استعدت بتطبيق نظام اليوم الكامل والتعليم عن بعد، وذلك عن طريق تقسم الدفعات الي مجموعات بحضور كل دفعة فيما لا يزيد على ثلاثة ايام حسب جدول حضور كل مجموعة مؤكدا علي انه سيتم تطبيق نظام " التوفيق والتبديل " من حيث المواد العلمية ا،لتي تطلب حضور الطالب داخل المعامل والمواد النظرية التي يمكن تدريسها عبر الإنترنت.





،وأشار في تصريحات خاصة لــ " صدي البلد " إلى ان جامعة عين شمس بالتنسيق مع شركات ميكروسوفت انشأت منصات تعليمية الكترونية خاصة بكلية العلوم لتوصيل المناهج العلمية بعيدا عن الكتب المطبوعة.





وأضاف ان الكلية العلوم بدأت بتسجيل المحاضرات لرفعها علي المنصات التعلمية وتجهيز بنوك الاسئلة للاستعداد للامتحانات دون تعطيل.





واضاف ان جامعة عين شمس تركت امر سير العملية التعليمة سواء الكترونيا ام داخل الحرم الجامعي علي مسؤولية عمداء الكليات وذلك حسب نسبة اتساع غرف كل كلية موضحا انه من المتوقع ان تقل نسبة الطلاب الي 50 % بحد اقصي 70 % عن المعدل الطبيعي بعد تقسيمهم .