عميد علوم عين شمس: ننفرد بمنصات تعليمية إلكترونية.. وبدأنا تسجيل المحاضرات وتجهيز بنوك الأسئلة

قال الدكتور" محمد ضياء" عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ان الكلية استعدت لتطبيق نظام اليوم الكامل والتعليم عن بعد "التعليم الهجين" عن طريق تقسم الدفعات الي مجموعات بحضور كل دفعة فيما لا يزيد عن ثلاث ايام حسب جدول حضور كل مجموعة موكدا أنه سيتم تطبيق نظام " التوفيق والتبديل " من حيث المواد العلمية التي تطلب حضور الطالب داخل المعامل والمواد النظرية التي يمكن تدريسها عبر الانترنت.

واوضح ل " صدي البلد " ان جامعة عين شمس بالتنسيق مع شركات ميكروسوفت انشاءات منصات تعليمية الكترونية خاصة بكلية العلوم لتوصيل المناهج العلمية بعيدا عن الكتب المطبوعة، مشيرا الي ان كلية العلوم بدات بتسجيل المحاضرات لرفعها علي المنصات التعلمية وتجهيز بنوك الاسئلة للاستعداد للامتحانات دون التعطيل.





واضاف " ضياء " ان جامعة عين شمس تركت امر سير العملية التعليمة سواء الكترونيا ام داخل الحرم الجامعي علي مسؤولية عمداء الكليات وذلك حسب نسبة اتساع غرف كل كلية موضحا انه من المتوقع ان تقل نسبة الطلاب الي 50 % بحد اقصي 70 % عن المعدل الطبيعي.