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اقتصاد

120 مليون جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع المنقضي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:22 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نسبة 82.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2 %و العرب على 5.3%وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 211.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 120 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 73.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.8 %و سجل العرب 6.7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع نحو12183 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1632 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 17.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2105 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1919 مليون ورقة منفذة على 205 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 94.39 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 06.60 % خلال الأسبوع.
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