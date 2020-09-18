120 مليون جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع المنقضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نسبة 82.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2 %و العرب على 5.3%وذلك بعد استبعاد الصفقات.





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وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 211.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 120 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 73.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.8 %و سجل العرب 6.7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع نحو12183 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1632 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



