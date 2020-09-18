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محافظات

افتتاح مسجد إبراهيم عبد الجليل بيوسف الصديق بالفيوم بعد تجديده.. شاهد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد ابراهيم عبد الجليل بقرية الصعايدة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديدة وفرشة على نفقة وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت مليون جنية. 

وقد أدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.



تحدث وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة، عن كيفية العودة إلى قيمنا وأخلاقنا النبيلة التي تدعو إلى الحب والعفو والمساندة، وتدور حول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". 

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة على أهمية نشر مفاهيم الدين الصحيحة التي تدعو إلى التعاون، والاجتهاد في العمل، ونبذ العنف والتعصب، لبناء جيل قادر على قيادة سفينة الوطن ودفع عجلة التنمية والتقدم.
افتتاح مسجد إبراهيم عبد الجليل بيوسف الصديق بالفيوم بعد تجديده.. شاهد
افتتاح مسجد إبراهيم عبد الجليل بيوسف الصديق بالفيوم بعد تجديده.. شاهد
افتتاح مسجد إبراهيم عبد الجليل بيوسف الصديق بالفيوم بعد تجديده.. شاهد
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