عشان ما تعطلش منك.. 3 نصائح هامة اتبعها من أجل سيارتك

الكثير من قائدي السيارات تتعرض سياراتهم للأعطال المفاجئة سواء عند ركنها لفترات الطويلة أو أعطال تصيب السيارة على الطريق، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للمحافظة على السيارة بشكل دوري كي لا تقع في هذه المشكلة.





-استمع دائما إلى المحرك حيث يوصي الخبراء في مجال السيارات الإصغاء إلى صوت السيارة طوال الوقت، وفتح غطائها يوميا للتأكد من عدم وجود أي خلل، سواء كان ثانويا بسيطا أو رئيسيا.









- لا تنسى أبدا تزويد الردياتير بما يلزم من مخزون، فهي خطوة هامة يتسبب إهمالها في بدء ارتفاع درجة حرارة وتنتهي بزيارة مطولة للميكانيكي.









-المحافظة على البطارية وشحنها دائما حيث إن درجات الحرارة المنخفضة تؤثر على زيت المحرك التي تجعلها أكثر سمكا، وهذا الأمر يجعل المحرك أقل قدرة على الاستجابة فيتم استهلاك الكثير من الشحنة الكهربائية.







