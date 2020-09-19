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البورصة في أسبوع.. رأس المال السوقي للأسهم المقيدة يربح 300 مليون جنيه.. 17 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول.. و211 مليون جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
البورصة في أسبوع
رأس المال السوقي للأسهم المقيدة يربح 300 مليون جنيه
17 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة
211 مليون جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب 


تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 منفردا وارتفاع مؤشر ايجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11050 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.18% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة  23.4% مغلقا الفترة عند 1935 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو  0.95% مسجلا مستوى 1,631.54 نقطة.
    
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ٣٠٠ مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى ٦١٧.١ مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى ٦١٦.٨ مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.06 %مغلقا عند 12790 نقطة. 

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.22 %مغلقا الفترة عند 2824 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 17.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2105 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1919 مليون ورقة منفذة
على 205 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 94.39 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت
قيمة التداول للسندات نحو 06.60 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ
الأجانب على نسبة 12.2 %و العرب على 5.3%وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 211.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 120 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 73.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.8 %و سجل العرب 6.7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع نحو12183 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1632 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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