لأول مرة وسط الكبار.. ترشيح جامعة بورسعيد لجائزة نيوتن بمشروع تحلية المياه بالطاقة النظيفة

تواصل جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور ايمن محمد ابراهيم، وباحثيها وعلمائها فى مختلف المجالات مسيرة تقدمها العلمى ايمانا منهم باهمية البحث العلمى فى خدمة البشرية.





وشارك باحثى جامعة بورسعيد المصريين لاول مرة فى جائزة نيوتن السنوية والتى تحتفى بافضل العلماء فى البحث العلمى والابتكار وتقدموا بمشروع بحثى هام وسط خمسة مشاريع بريطانية مصرية مشتركة مؤهلة لجائزة نيوتن 2020 تقديرا لعلمهم الجاد لخدمة البشرية وانقاذ الارواح وتوفير المياة النظيفة والحفاظ على التراث.

وشاركت جامعة بورسعيد ببحثها حول تحلية المياة (محطة جديدة لتحلية المياة تعمل بالطاقة النظيفة )





ويعمل المشروع المشترك بين جامعة شيفيلد وجامعة بورسعيد فى مصر على تطوير نظام لانتاج مياة الشرب العزبة والامنة للمجتمعات الريفية.





وتضم لجنة جائزة نيوتن ة2020 التى تراسها البروفسير اليس جاست رئيس امبريال كوليدج لندن اساتذة متميزين فى مختلف المجالات





وجائزة نيوتن عبارة عن صندوق لدعم الابحاث والابتكارات الممتازة والتى استثمر فيها الصندوق منذ اطلاقة عام 2014 وهذا العام شاركت جامعة بورسعيد لاول مرة ببحثها المميز لخدمة الانسانية.





وأعرب رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته لمشاركة جامعة بورسعيد من خلال فريق البحث العلمى المتميز من علماء وباحثين الجامعة بهذا البحث الهام والذى يخدم الانسانية والمجتمعات الريفية، مقدما الشكر لباحثينا وعلمائنا الاجلاء جميعا المشاركين فى هذا البحث الهام وهم الدكتور ابراهيم عبد الرحمن الاستاذ المساعد بكلية الهندسة والدكتور ياسر عبد الرحمن المدرس بكلية الهندسة والدكتور محمد همام المدرس بكلية الهندسة تحت قيادة ورئيس الفريق البحثى الذى شاركت به الجامعة لاول مرة فى هذه الجائزة العالمية الهامة.