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تعليم

تعليم الفيوم ينظم قافلة طبية مجانية لمرضي العيون بمدرسة الروبيات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
 نظمت إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية القافلة الطبية المجانية لمرضي العيون ومكافحة مسببات العمي ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة فى طب العيون.



بدء فعاليات مبادرة عنيك في عنينا ، التى تقام  تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وعناية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور  محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وإشراف مروة عبدالعزيز  مدير إدارة طامية التعليمية و هشام أبو عوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية ، وفريق العمل بمؤسسة صناع الخير للتنمية برئاسة  محمود الحجر مسئول المؤسسة بالفيوم ، والدكتورة نشوى رحيم مدير الإدارة الصحية بطامية والدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير والعلاقات العامة بالمديرية.





تتضمن القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالي وتوزيع الأدوية على من يثبت احتياجاته لها وإجراء العمليات الجراحية للمرضى منهم وعمل النظارات الطبية كل ذلك بالمجان، و يتم إجراء الكشف الطبي على مرضي العيون بمدرسة الروبيات الابتدائية القديمة وإدارة طامية التعليمية. 

والكشف الطبي للمريض وتشخيص العين ، وصرف الأدوية بالمجان للمريض في غرفة الصيدلية الملحقة بالقافلة الطبية.  

و تقدم  الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لجميع القائمين على المبادرة ، وفريق العمل بمؤسسة صناع الخير ، وإدارة طامية التعليمية ومدرسة الروبيات وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل ، وتذليل كافة العقبات أمام المرضي من أجل إجراء الكشف الطبي فى سهولة ويسر .
تعليم الفيوم ينظم قافلة طبية مجانية لمرضي العيون بمدرسة الروبيات
تعليم الفيوم ينظم قافلة طبية مجانية لمرضي العيون بمدرسة الروبيات
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