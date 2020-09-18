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تعليم

محافظ بني سويف يتابع مع وكيلة وزارة التعليم الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:53 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية  للعام الدراسي 2019/2020،والتي سوف تنطلق غدا السبت ، وذلك بـ 23 لجنة امتحانات .



وأكد على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العملية بانتظام ، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات كورونا.



جاء ذلك خلال تواصله اليوم بوكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف ، والتي أكدت أنها ستقوم صباح غدا بتفقد عددًا من اللجان ،لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم ،والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأكدت وكيلة الوزارة على  تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية،ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.



وأضافت أنه  تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ،موضحة  أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.

 

 

 

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