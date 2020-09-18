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أخبار العالم

3 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الفلسطينية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:31 م
3 اصابات برصاص الاحتلال
3 اصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الفلسطينية
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سمر صالح
اصيب شابان وصحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفرقدوم مراد شتيوي ان اعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما ادى لوقوع 3 إصابات بينها الصحفي محمود فوزي والعشرات بحالات الاختناق وعولجت جميع الإصابات ميدانيا.

وأوضح شتيوي ان عشرات الشبان تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات عنيفة ومنعوا تقدمهم لاقتحام البلدة ، فيما تم احراق عشرات الإطارات قرب البوابة التي تغلق شارع القرية منذ أكثر من 17 عاما.


وطالب شتيوي قطاعات الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية بتصعيد حالة الاشتباك اليومي مع الاحتلال في كافة نقاط التماس عبر تفعيل المقاومة الشعبية وترجمة التوصيات المتعلقة بها بشكل عملي في كافة المواقع وخصوصا الشوارع الالتفافية.

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