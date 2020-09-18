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أخبار العالم

دعم متواصل.. طائرة سعودية محملة بمساعدات إغاثية تصل أرض السودان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:37 م
طائرة مساعدات سعودية
طائرة مساعدات سعودية
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مـيـس رضـا

وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ثاني طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت جمهورية السودان مؤخرًا، وذلك إنفاذّا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

 

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومفوض العون الإنساني عباس فضل الله علي الشيخ ورئيس لجنة الطوارئ المعنية بالفيضانات ومندوبين من وزارة الخارجية السودانية ومن وزارة الصحة السودانية.

 

وأوضح مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر بن مطلق السبيعي أن الطائرة تحمل على متنها 97 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية، سيتم توزيعها في ولايات: الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، يستفيد منها 3,000 فرد.

 

وأضاف السبيعي بأن المساعدات سيجري توزيعها بإشراف ومتابعة فريق مختص من المركز بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في السودان.

 

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

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