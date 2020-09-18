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محافظات

ضمن 100 مليون صحة.. انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى ببنى سويف

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:19 م
مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون صحة
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتواصل الدائم مع مديرية الصحة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من جهود المبادرة في دعم الخدمة الصحية بالمحافظة.

حيث انطلقت  المبادرة اعتبارا  بالمحافظة بداية من اليوم الجمعة الموافق، وسوف تستمر حتى نهاية العام 2020 في 7 إدارات صحية من خلال 94 موقع عن طريق 135 فريق ثابت ومتحرك، تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، والذي أوضح أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل:التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

ويتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب، بالإضافة إلي القوافل العلاجية وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.
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