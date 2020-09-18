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محافظات

افتتاح 6 مساجد جديدة في كفر الشيخ بتكلفة 15 مليون جنيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ ، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد تابعة لوزارة الأوقاف بمساهمة الأهالي.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، نائبًا عن محافظ كفر الشيخ ، وأئمة المساجد ، ورجال الأوقاف والأزهر ،وعدد كبير من الأهالي والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح 7 مساجد الجمعة الماضية واليوم، منهم افتتاح 6 مساجد اليوم الجمعة ، وهي كوم السعداء بمركز فوه،. والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن ، وسيتم افتتاح 19 مسجدًا ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة ، وسوف تستمر الافتتاحات خلال الأيام المقبلة.

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