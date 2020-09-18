الضرائب: لا زيادة بفئات ضريبة الدخل على المواطنين

قال الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، إن ما نشر حول زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين غير صحيح.





إبراهيم عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أنه لا يوجد أى مشروع بتعديل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة . وأضاف





ولقت إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة ووزير المالية واضحة، وهو عدم الاقتراب من فئات الضريبة.





واشار إلى أن ضريبة القسمة المضافة منذ 2016، 13% و 14% من العام التالى ولم يتم الافتراب منها.





وأوضح أن ما نشر كاذب 100%، ومجلس الوزارء وضح ذلك خلال فضحه للشائعات.



