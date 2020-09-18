AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الضرائب: لا زيادة بفئات ضريبة الدخل على المواطنين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:51 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، إن ما نشر حول زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين غير صحيح.

وأضاف إبراهيم عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أنه لا يوجد أى مشروع بتعديل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.

ولقت إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة ووزير المالية واضحة، وهو عدم الاقتراب من فئات الضريبة.

واشار إلى أن ضريبة القسمة المضافة منذ 2016، 13% و 14% من العام التالى ولم يتم الافتراب منها.

وأوضح أن ما نشر كاذب 100%، ومجلس الوزارء وضح ذلك خلال فضحه للشائعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضرائب: الفاتورة الإلكترونية توفر بيانات دقيقة بنسبة 100%

مصلحة الضرائب: التشغيل التجريبي للفاتورة الإلكترونية تم بنجاح دون مواجهة أي مشكلات فنية .. فيديو

قضايا الضرائب تنفي شائعة زيادة فئات الضريبة.. فيديو

ترشيحاتنا

جريمة مروعة.. 11 شخصا يغتصبون صومالية ويلقون بها من المبنى.. تفاصيل

بتكلفه 3 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد جديد في الدقهلية

ميركاتو الصيف.. 9 نجوم مهددون بالخروج من جنة الأهلي والزمالك

زميل صلاح الجديد.. لماذا أصر يورجن كلوب على ضم تياجو ألكانتارا؟

بعد مشروع الأهلي ٢٠٥٠.. خبراء عن تحويل الأندية إلى شركات: يخدم صناعة الرياضة

سياسي سعودي: المنطقة مقبلة على تغيير كبير ينهي الصراعات المفتعلة والقضايا الشائكة

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي ينضم إلى النادي الأهلي.. 3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12

لا ترتدي الملابس فور شرائها.. دراسة تكشف الأسباب

بإسكارف ملون.. سوسن بدر تتألق بإطلالة بسيطة