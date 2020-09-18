أخبار السوشيال ميديا.. أروى جودة تتألق بالأبيض.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة.. وهايدى كرم تبهر متابعيها بالجلد الأسود

نشرت النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها .
وظهر هايدى كرم فى الصورة بإطلالة جرئية بالجلد الأسود.
نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام ".
وظهرت أروي في الصور بإطلالة جريئة بفستان أسود وأبيض وإعتمدت وماكياج صاخب.
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت رانيا يوسف فى الصور بفستان سواريه طويل محتشم