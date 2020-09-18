«حياة كريمة».. تدشين قافلة لعلاج أسر قرية صفط تراب بالمحلة| صور

شهدت الوحدة الصحية بقرية صفط تراب بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم تدشين قافلة علاجية موسعة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة " ضمت تخصصات "باطنة – أطفال – عظام – جلدية – النساء والتوليد – الأسنان – تنظيم الأسره " وهو ما لاقي استحسان كافة المواطنين .

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من جانبه أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الهدف من تلك القافله علاجية تقديم الرعاية الصحية للفئات من عائلات والأسر الأكثر احتياجات من محدودي الدخل .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بكافة القري الأكثر احتياجا خلال الفترة الحالية .

وأشار وكيل وزارة الصحة أن القافلة العلاجية استهدفت رعاية الألاف من الأسر والعائلات بنطاق القرية المشار اليها وباقي قري مركز المحلة لضمان وصول الخدمات والرعاية الصحية.

ولفت، إلى أن مسئولي الإدارات الصحية بأول وثان المحلة بالضرورة تفعيل تلك القوافل وتكراراها لكافة القري التى فى أشد الاحتياج للخدمات رعاية الطبيبة لوزارة الصحة .

من جانبه كشف أحمد محسن مشرف القافلة العلاجية أن الخدمات العلاجية طالت تلبية الرعاية الصحية لما يقرب من 350 حالة مرضية فى كافة التخصصات العلاجية ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" لتأمين المواطنين .