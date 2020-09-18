"يا حبيبتى يا مصر".. فى ختام حفل الإنتاج الثقافى بساحة الهناجر

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى ، الجزء الثالث من برنامج عودة الروح الذى ينظمه القطاع خلال شهر سبتمبر الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





وقد أحيت الحفل الفنانة "فاطمة محمد على" التى أشدت بباقة متنوعة من أشهر أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وشادية وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وصباح وشريفة فاضل، منها "على عش الحب، موعود، لما راح الصبر منه، منحرمش العمر منك، فات الميعاد، لولا الملامة، فكرونى"، واختتمت فاطمة محمد على الحفل بأغنية "ياحبيبتى يامصر" .





ومن المقرر فى السابعة والنصف من مساء اليوم، عرض اوبريت "الليلة الكبيرة" يعقبه العرض المسرحى " السيرة الهلامية" حتى يوم ٢٠ سبتمبر الجارى، وتستمر فعاليات برنامج عودة الروح حتى ٣٠ سبمتبر، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيه .