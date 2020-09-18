AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هولندا تجهز دعوى قضائية ضد بشار الأسد أمام المحكمة الدولية في لاهاي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:50 م
هولندا تجهز دعوى
هولندا تجهز دعوى قضائية ضد بشار الأسد أمام المحكمة الدولية
Advertisements
سمر صالح
تعد هولندا دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد أمام محكمة لاهاي الدولية، بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية.

ووفق ما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، للبرلمان اليوم الجمعة، فقد أبلغت سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، المختصة بالبت في النزاعات بين الدول.

وكتب بلوك قائلا: "اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب".

واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق عام 2004.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قانون قيصر.. ترامب يستعد لجولات جديدة من العقوبات ضد سوريا

ضمن قانون قيصر.. العربية: أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية

ترشيحاتنا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

بشروط.. حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

للمشاركة فى بطولات الكاف.. مصدر يكشف مصير تحديد الجبلاية ٤ فرق بالدوري المصري

شركة كرة القدم بالأهلي ترى النور أول يناير

خلل فى الكرة المصرية.. أول تعليق من شطة على رحيل كارتيرون عن الزمالك

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي ينضم إلى النادي الأهلي.. 3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12

لا ترتدي الملابس فور شرائها.. دراسة تكشف الأسباب

بإسكارف ملون.. سوسن بدر تتألق بإطلالة بسيطة