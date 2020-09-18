عودة الحياة لمضمار شرم الشيخ الدولي للهجن بسباق تنشيطي 22 شوطًا

عادت الحياة من جديد إلى مضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن ، بعودة استئناف السباقات بسباق تنشيطي الاسبوع الماضي والذي بدأت فعالياته بعد توقف الأنشطة تمامًا في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا ، بمشاركة عدد من هجن قبائل تمثل محافظات جنوب سيناء والسويس والإسماعيلية.

وانطلقت فعاليات السباق التنشيطي الأول، بحضور لافت لعدد كبير من عشاق رياضة سباقات الهجن وسط فرحة غامرة؛ لاستئناف سباقات الهجن التي تتميز بوجود قاعدة شعبية وجماهيرية لها في أوساط أبناء القبائل في شمال وجنوب سيناء ومحافظات الإسماعيلية والسويس وغيرها وخاصة المحافظات الحدودية.





وأعلنت لجنة تحكيم سباق الهجن التنشيطي الأول بشرم الشيخ للهجن عن نتائج أشواط اليوم الأول، التي أجريت على أرض مضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن.

نتيجة الشوط الأول :

شوط الزعامة، سن مفتوح نوع مختلط، على مسافة 6 كم.

- المركز الاول: محمد زايد سليمان، الإسماعيلية، قبيلة التياها، في زمن 10:5، الهجين" نجم".

- المركز الثاني: سلامة أبو الشيخ، السويس، قبيلة الحويطات، زمن 10:7 ، الهجين "السهم".

- المركز الثالث: سليمان سلامة مبارك، السويس، قبيلة الحويطات، زمن 10:27، الهجين "فزاع".

- المركز الرابع: جمعة هليل المعازي، قبيلة معازة، زمن 10:27، الهجين "قمره".

- المركز الخامس: محمد حمدان نجم، الإسماعيلية،قبيلة الأحيوات ، زمن 10:37 ، الهجين "الكايد".

نتيجة الشوط الثاني:

شوط التراث، سن مفتوح، نوع مختلط، على مسافة 7 كم.

- المركز الأول: علي محمد سلمي، السويس، قبيلة الحويطات، زمن 16:25، الهجين "الجارح".

- المركز الثاني: علي محمد سامي، قبيلة الحويطات، زمن 17:3، الهجين "شعيلان"





- المركز الثالث: سلامة أبو عبيد ، قبييلة العبابدة ، زمن 17:25، هجين" شميران".





- المركز الرابع: جمعة هليل، الإسماعيلية، قبيلة معازة، زمن 17:37، الهجين "خضيران"

- المركز الخامس، محمد دخل الله، الإسماعيلية،قبيلة الترابين، زمن 17:45، الهجين "غيشان".

وأشار الدكتور مهدي سالم، المتحدث باسم لجنة التحكيم التابعة للاتحاد المصري للهجن السباقات شهدت إقامة 4 أشواط هي: (لبان مختلط، مارثون 6 كم حرائر، مارثون 6 كم عباديات، شوط محافظات).

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صدّق على فتح مضمار الهجن بشرم الشيخ مع تنفيذ جميع التعليمات الصادره من وزارة الشباب والرياضه وقيام الاتحاد المصري للهجن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كرونا المستجد خلال الفترة من 2-5 من سبتمبر لإقامة السباق التنشيطي الأول.

وأشار" المزيني" إلى أن الشيخ محمد السقيري عن دعمه للسباق بتقديم جائزة السيف الذهبي لشوط الأمراء الذي يجري لمسافه 6 كيلو ، سن مفتوح بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 10000 جنية في سباق شرم الشيخ التنشيطي الحالي للهجن.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للهجن

إن السباق التنشيطي الأول نظم بعد توقف السباقات بسبب جائحة كورونا الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وشاركت فى السباق هجن تمثل عدد من القبائل العربية الأصيلة بمحافظات السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء .

وتكونت لجنة تحكيم السباق التابعة للاتحاد المصرى للهجن كلًا من : خضر اجريبيع سلام التربانى رئيس اللجنة والأعضاء الدكتور مهدي سالم سليمان وعمر سلمى القرم ، وسارى مسلم عليان، وموسى عميرة عيد .

وقال الشيخ محمد أبو عنقه، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للهجن ، أن فعاليات اليوم الثاني للسباق التنشيطي الأول للهجن تتضمن اقيمت من 14شوط هي:

لبان حرائر (قعود) 1، لبان حرائر (قعود) 2، لبان حرائر (بكره) 1، لبان حرائر (بكرة)2، لبان عبايات مختلط، اول صريمة حرائر (قعود) 1، أول صريمة حرائر( قعود) 2 ، أول صريمة حرائر (بكره) 1.

وثاني صريمة حرائر (قعود) ، ثاني صريمة حرائر (بكره )، أول صريمة الأديان قعود ، أول صريمة عبايات ( بكره)، ثاني صريمة عبايات مختلط 1، ثاني صريمة عبايات مختلط 2

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