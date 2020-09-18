قبل أيام من استئناف القسم الثاني.. 4 حالات كورونا تضرب تليفونات بني سويف

صرح أحمد سعد تمساح المشرف علي فريق الكرة بنادي تليفونات بني سويف عقب إخطار طبيب الفريق بنتيجة تحليل الرابيد تيست للاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى بوجود ٤ حالات كورونا قبل أيام قليلة من عودة القسم الثانى .





وأشار "تمساح " علي أن مراكز الأربعة حالات هم أساس وقوام الفريق ، حيث تأكد إصابة حارس الفريق ، ومدافع ، ولاعب وسط ملعب ، ومهاجم بالفريق .





وأكد المشرف علي الفريق بأن الفريق في حالة صعبة للغاية حيث تم تصعيد ٦ ناشئين لسد العجز العددي بالفريق .





وأشار "تمساح " علي أن مايحدث هو نتاج الإصرار علي عودة المسابقة والضرب بعزض الحائط لسلامة الجميع ، حيث انه من الصعب علي فريق مثل تبلفونات بنى سويف إصابة ٤ لاعبين من القوام الأساسي للفريق قبل السفر لسوهاج للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق سوهاج .





واختتم المشرف علي الفريق حديثه بمطالبة اللجنة الطبية بإتحاد الكرة بعمل الرابيد تيست قبل مواجهة الفريق بمدة كافية حيث الطبيعة الجعرافية لمجموعة الصعيد وصعوبة التنقل بين المحافظات للاستعدادا للمباراة .





وقد أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة مسئولي مجلس إدارة نادي تيلفونات بنى سويف بنتيجة تحليل الرابيد تيست للاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى .



