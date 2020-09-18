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رياضة

قبل أيام من استئناف القسم الثاني.. 4 حالات كورونا تضرب تليفونات بني سويف

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:03 م
فريق تليفونات بني
فريق تليفونات بني سويف
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رباب الهوارى
صرح أحمد سعد تمساح المشرف علي فريق الكرة بنادي تليفونات بني سويف عقب إخطار طبيب الفريق بنتيجة تحليل الرابيد تيست للاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى بوجود ٤ حالات كورونا قبل أيام قليلة من عودة القسم الثانى .

وأشار "تمساح " علي أن مراكز الأربعة حالات هم أساس وقوام الفريق ، حيث تأكد إصابة حارس الفريق ، ومدافع ، ولاعب وسط ملعب ، ومهاجم بالفريق .

وأكد المشرف علي الفريق بأن الفريق في حالة صعبة للغاية حيث تم تصعيد ٦ ناشئين لسد العجز العددي بالفريق .

وأشار "تمساح " علي أن مايحدث هو نتاج الإصرار علي عودة المسابقة والضرب بعزض الحائط لسلامة الجميع ، حيث انه من الصعب علي فريق مثل تبلفونات بنى سويف إصابة ٤ لاعبين من القوام الأساسي للفريق قبل السفر لسوهاج للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق سوهاج .

واختتم المشرف علي الفريق حديثه بمطالبة اللجنة الطبية بإتحاد الكرة بعمل الرابيد تيست قبل مواجهة الفريق بمدة كافية حيث الطبيعة الجعرافية لمجموعة الصعيد وصعوبة التنقل بين المحافظات للاستعدادا للمباراة .

وقد أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة مسئولي مجلس إدارة نادي تيلفونات بنى سويف بنتيجة تحليل الرابيد تيست للاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى .

وقد أخطرت اللجنة الطبية طبيب الفريق بأن جميع نتائج عينات لاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى سلبية ماعادا أربعة حالات للاعبيين ،وقد تم عمل الإجراءارات الاحترازية اللازمة لهم لضمان سلامة الجميع .
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