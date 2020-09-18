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ثقافة

السقا يشيد بالعرض المسرحي "ليالي سيد درويش" لذوي القدرات الخاصة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:03 م
الدكتور صالح السقا
الدكتور صالح السقا
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أحمد أيمن
قال الدكتور صالح السقا رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية انه سعيد لوجوده في العرض المسرحي " ليالي سيد درويش" الذي يقدمه فريق الشمس والتي تتكون ابطالها من أطفال من ذوي القدرات الخاصة، الذين يمتلكون طاقات جبارة تحتاج من ينقب عنها ويكشفها.

وأضاف السقا خلال مشاركته في الحفل ان مؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية سوف تقدم كل الدعم الكامل لهولاء الاطفال، مشيدا بالدور الكبير الذين يقومون بها من اجل انتشار الفن وترسيخ القوة الناعمة داخل المجتمع المصري.

ووجه السقا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،لمجهوداته التى يقوم بها لدمج ذوي الهمم بالمجتمع، منوها ان هولاء الأطفال لديهم طاقة كبيرة يجب علي المجتمع ان يبذل قصاري جهده من اجل اظهارها .

واكد السقا ان فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة، تقدم عروضا قويا بشكل احترافي ، مشيدا بالدور الذي تقدمه وزراة الثقافة لتمكين هولاء الاطفال.

فيما اعربت الفنانة وفاء الحكيم مدير مسرح الشمس عن شكرها لدعم الموسسة المصرية للدراسات السياسية لكثير من الفعاليات.

وشددت الحكيم في كلمتها علي فكرة اندماج مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في دعم كثير من الأحداث التي تصب في صالح الوطن والمجتمع.

وفي ختام الحفل أهدى السقا درع المؤسسة لتكريم لأعضاء الفرقة، نظرا لما بذله من جهد كبير من أجل خروج هذا العمل المسرحي الهام الي النور.
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