افتتاح عدد من المساجد الجديدة بسوهاج

شهد اللواء ممدوح القاضي سكرتير عام محافظة سوهاج ، والمهندس ممدوح عباس رئيس مجلس مدينه المنشأة، والشيخ علي طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة وقد أدوا جميعًا صلاة الجمعة بمسجد آل خالد الحوريزات الشرقيه المنشأة بسوهاج .





و أشاد نائب المحافظ بالدور البارز لوزير الأوقاف الذي يولي المساجد وعمارتها عناية خاصة في وقت حاول المغرضون النيل من الدولة الوطنية ورموزها ، فالدولة تبني المساجد ولا تهدمها ، ووزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في هذه الناحية ، فبيوت الله لا بد أن تكون منارة وعنوانا للنظافة والجمال .



