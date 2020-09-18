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محافظات

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة بالبحيرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:26 م
انطلاق مبادرة 100
انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة بالبحيرة
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أسماء الجنبيهى

انطلقت فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100‪ مليون صحة "، صباح اليوم الجمعة، وحتي ۲۰۲۰/۱۲/۳۱، حيث تستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة والتوعية الصحية للمواطنين والكشف المبكر عن مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم و تحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة.

أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه سيتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعا بوحدات ومراكز صحة الأسرة علي مستوي مراكز المحافظة، بالإضافة إلي 38 فريقا متحركا و47 موقعا ثابتا بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، مضيفًا أن تستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر وعددهم مليون و333 ألف و578 نسمة.


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وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنين وصرف العلاج بشكل دوري وعمل قياس سكر عشوائي، وقياس ضغط الدم ، قياس الوزن و الطول  وفي حالة إكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية يتم إحالة المريض إلي مستشفيات مديرية الصحة لعمل الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج من خلال السيستم.


أوضح "طلحة"،  أن فريق العمل يتكون من فرد من الطاقم الطبي في تخصص أسنان وصيادلة وعلاج طبيعي  وتمريض، وفرد إداري مخصص في تسجيل بيانات، لافتًا إلى أن الكشف من خلال الرقم القومي للمنتفع  طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

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