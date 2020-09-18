تشريد 100 ألف شخص ومصرع 3 | فيضانات مدمرة تضرب إثيوبيا

أسفرت فيضانات شديدة تضرب إثيوبيا في نزوح 100 ألف شخص من مناطق مثل افار واوروميا وامهرة.





وبحسب التقارير المحلية، لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الفيضانات التي أثرت على عدد من المناطق الإثيوبية، ودمرت مئات الأراضي والحيوانات.





فيما حذرت السلطات الأسر والمجتمعات التي تعيش على طول نهر أواش والنيل الأزرق.





وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق متفرقة من إثيوبيا منذ بداية الشهر الجاري.



