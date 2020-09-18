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أخبار العالم

تشريد 100 ألف شخص ومصرع 3 | فيضانات مدمرة تضرب إثيوبيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 م
فيضانات تضرب إثيوبيا
فيضانات تضرب إثيوبيا وتؤدي لتشريد الآلاف
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قسم الخارجي
أسفرت فيضانات شديدة تضرب إثيوبيا في نزوح 100 ألف شخص من مناطق مثل افار واوروميا وامهرة.

وبحسب التقارير المحلية، لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الفيضانات التي أثرت على عدد من المناطق الإثيوبية، ودمرت مئات الأراضي والحيوانات.

فيما حذرت السلطات الأسر والمجتمعات التي تعيش على طول نهر أواش والنيل الأزرق.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق متفرقة من إثيوبيا منذ بداية الشهر الجاري.

وبحسب الإحصاءات، فقد تضرر ما يقرب من  1،017،854 شخصًا وتشرد 292،863 آخرين بسبب الفيضانات في إثيوبيا.
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