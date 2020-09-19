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محافظات

أستاذ أنف وأذن وحنجرة: حاسة الشم تعود للمتعافى من كورونا خلال شهر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
حاسة الشم تعود للمتعافي
حاسة الشم تعود للمتعافي من كورونا خلال شهر
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محمود زيدان
قال الدكتور سعد الزيات، رئيس قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن من الأعراض الشائعة لـ جائحة كورونا، فقدان الشم والتذوق. 

وأوضح الزيات لـ"صدى البلد"، أنه استعرض أثناء بحث دولي بالاشتراك مع أساتذة من الجامعات المصرية، نسبة حدوث الأعراض المصاحبة لكورونا، وتبيّن أن من العلامات الظاهرة بعد ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف، هو فقدان حاستي الشم والتذوق. 

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وتابع "فى حالة فقدان هاتين الحاستين أن يعزل المصاب نفسه مبدئيًا، ومتابعة العلامات الحيوية لمدة 10 أيام واستشارة الطبيب فى حالة ظهور أعراض أخرى". 

وقال رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، إن 80% من الحالات تعود إليها حاسة الشم خلال شهر حتى بدون علاج إلا أن بعض الحالات البسيطة قد يمتد هذا العرض لأكثر من شهر مما يستدعي التدخل الطبي.

وأكد الدكتور الزيات، أن فيروس الكورونا مازال موجودًا، وينبغي أخذ كل الاحتياطات للوقاية وخصوصا التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة لحين ظهور لقاح فى المدى القريب.

وعبّر "الزيات" عن سعادته بالمشاركة فى مثل هذه الأبحاث الدولية التي تجعل العلماء المصريين فى المقدمة فى البحث العلمى على الصعيد العالمي.

أستاذ أنف وأذن وحنجرة: حاسة الشم تعود للمتعافى من كورونا خلال شهر
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