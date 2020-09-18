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فن

وليان البياتي تحصل على لقب أفضل مراسلة إعلامية في العراق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:24 م
وليان البياتي
وليان البياتي
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سعيد فراج
حصلت الإعلامية العراقية وليان البياتي، على لقب أفضل مراسلة إعلامية، لتغطيتها المتميزة وعملها في أكثر من قناة، في ظل الظروف التي تعاني منها العراق. 

من جانبها، قالت وليان البياتي، إن حصولها على لقب أفضل مراسلة إعلامية في العراق، جاء بعد عناء لسنوات في عملها الإعلامي وتنقلها بين القنوات المختلفة، مرجعة الفضل في حصولها على هذا اللقب لكل من علمها أساسيات ومبادئ الإعلام.

وأوضحت وليان البياتي، أن الإعلام العراقي شهد تقلبات عدة على مدار العشر سنوات الماضية، وكان موجها للكثير من الأحداث التي أثرت بشكل كبير على كينونة الشعب العراقي، وغيرت من طبيعته. 

وعن التطوير والتكنولوجيات والأدوات الحديثة في الإعلام، قالت وليان البياتي: لا غنى عنها لاستمرار التطور واللحاق بركب المنافسة خصوصا وأن هناك حرب إعلامية حاصلة بين القنوات لاسيما تلك الموجهة لضرب الوطن العربي والعراق على وجه الخصوص، وما أدل على ذلك ما تبثه تلك القنوات من أفكار مسمومة.

وأشارت وليان البياتي، إلى أنه يجب على القائمين على الإعلام بدولة العراق على وضع برنامج زمني لتطوير الإعلام، ليكون قادرا على المنافسة ومواجهة كل ما تبثه القنوات المغرضة من أفكار متطرفة تسعى لهدم وجعل العراق في تناحر مستمر وكذلك لتصحيح الصورة لدى العالم كله بأهمية الاستقرار في العراق.

وشددت على أن الإعلام العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص يواجه هجمة شرسة، تسعى لبث أفكار متطرفة هدفها القضاء على العادات والتقاليد المعروف بها الشعب العربي، بهدف زعزعة استقرار الدول العربية.
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