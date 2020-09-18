خطيب المسجد الحرام: الله لم يمنع عنك ما تحب بخلا ولكن لطفا.. فيديو

واستشهد «خياط» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، بما قد نقل الإمام سفيان الثوري -رحمه الله- عن بعض السلف قوله: «إن منع الله عبده من بعض محبوباته هو عطاء منه له؛ لأن الله تعالى لم يمنعه منها بخلًا؛ وإنما منعه لطفًا»، منوهًا بأن أن الواقع الذي يعيشه كل امرئ في حياته ليقيم الأدلة البينة والبراهين الواضحة على صدق وصحة هذا الذي نقله سفيان.





وأشار إلى أنه كم من مؤمّل ما لو بلغ أمله لكانت عاقبة أمره خسرًا، ونهاية سعيه حسرةً وندمًا، وكم من حريص على ما لو ظفر بما أراد لأعقبه ظفره هزيمةً يجر أذيالها ويتجرع مرارتها؛ ولذا وجّه سبحانه الأنظار إلى حقيقة أن المرء كثيرًا ما يحب من حظوظ الدنيا ما هو شر له ووبال عليه، ويكره منها ما هو خير له وأجدر به.





ودلل بما قال عز وجل: « وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، مشيرًا إلى أنه

في غمرة السعي إلى إدراك المنى، وبلوغ الآمال والظفر بالرغائب؛ يغفل أو يتغافل فريق من الناس أن عاقبة هذا السعي لن تكون وفق ما يأمل على الدوام؛ ولذا فإنه حين يقع له بعض حرمان مما يحب، و حين يحال بينه وبين ما يشتهي تضيق عليه الأرض بما رحبت.





وتابع: وتضيق عليه نفسه، ويزايله رشده، فيفضي به ذلك إلى التردي في وهدة الجحود لنعم الله السابغة ومننه السالفة؛ فيصبح ويمسي مثقلًا بالهموم، مضطرب النفس، لا يهنأ له عيش ولا تطيب له حال، وإن الباعث على هذا هو الخطأ في معرفة حقيقة العطاء وحقيقة المنع، وتصور أنهما ضدان لا يجتمعان، ونقيضان لا يلتقيان.



