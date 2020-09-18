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أخبار العالم

بعد لقاء ترامب مع أميرها.. هل الكويت الدولة القادمة في التطبيع

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:29 م
امير الكويت والرئيس
امير الكويت والرئيس الامريكي
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قسم الخارجي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم.


وعلق الصحفي الإسرائيلي في هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية "كان"، روعي كياس، على ما أعلنه البيت الأبيض، وقال : "الدولة القادمة؟ من المنتظر أن يلتقي ترامب اليوم بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. وعلى محمل الجد الآن، ربما تكون الكويت تتجه صوب النهاية.
ولفت روعي كياس إلى أن الفترة الماضية شهدت شائعات كثيرة حول الحالة الصحية لأمير الكويت، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الكويتية مرارا وتكرارا.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، قد قال إن 5 دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.

ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع نوفمبر المقبل. لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة.

وفي 15 سبتمبر الجاري، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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