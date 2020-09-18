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أخبار العالم

صحيفة سعودية: وضع آلية لعودة العمرة وشهادة طبية أبرزها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن عودة العمرة ستكون قريبًا؛ وفق عدة إجراءات أهمها البدء بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة.


وأضافت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن العودة ستتم -وفق تصور مبدئي- من خلال إطلاق تطبيق يختص بالتقديم من خلاله لأداء العمرة، كما يُشترط حصول المعتمر على شهادة طبية تُثبت سلامته من فيروس كورونا عند تقدمه لأداء العمرة، كما أشارت المصادر نفسها إلى أنه سيتم البدء بالداخل ثم الخارج.


وكانت الداخلية السعودية قد أكدت أنه تم استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ؛ وذلك لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، وسيكون السماح بها تدريجيًّا وفق خطة محددة.


وأشارت سبق إلى أن وزارة الداخلية أوضحت أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًّا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
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